Saint-Louis / Lutte contre l'insalubrité de la ville : Le maire Mansour Faye se cherche toujours...

En compagnie des différents services techniques de la ville de Saint-Louis, le maire Mansour a procédé ce matin à sa énième opération de désencombrement et de nettoyage de la ville de Saint-Louis.



Cette opération lancée ce matin fait suite à une vague de contestation des habitants, notamment les acteurs de l'hôtellerie et du tourisme de la ville de Mame Coumba Bang, sur le degré d'insalubrité de certains sites d'attraction touristique de la ville tricentenaire.



Cette vaste opération dénommée "Clean Day" s'inscrit, selon le maire Mansour Faye dans le cadre de la continuité d'un engagement depuis 2014, dans le cadre du programme "Ndar Sett Wecc Ba Faaw", mais également dans le cadre du programme Sénégal propre lancé tout récemment par le président de la République.



Même s'il reconnait qu'il est toujours difficile de régler la question de la gestion des déchets à partir de la collecte jusqu'au niveau du centre d'enfouissement, le maire Mansour Faye entend cette fois ci, "vaincre les résistances pour que Saint-Louis soit la ville la plus propre". Cela passe naturellement selon toujours le premier magistrat de la ville de Saint-Louis, par "la conscientisation de la population".



À cet effet, Mansour Faye invite la population de Saint-Louis à s'engager dans cette voie par l'appropriation de cette initiative.



À défaut de cela, le maire Mansour annonce des actions répressives contre ceux qui continuent de verser les ordures ménagères dans certains lieux…