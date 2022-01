À Saint-Louis, contrairement à plusieurs grandes villes du Sénégal, c'est la coalition BBY dirigée par Mansour Faye qui gardera son fauteuil de maire.



Pour lui succéder, le Pr. Mary Teuw Niane avait soumis à ses concitoyennes et concitoyens de la Commune de Saint-Louis, sa candidature pour présider aux destinées de la ville pour les cinq prochaines années autour du Programme Ambitieux Réaliste et Réalisable de la Coalition And ak MTN liggeey NDAR. Mais au finish, "votre choix ne s’est pas porté sur ma candidature, je le respecte", a déclaré le candidat malheureux sur sa page Facebook.



Cependant, MTN a tenu à remercier toutes celles et ceux qui ont voté pour lui et pour la Coalition, notamment, dira t-il, "la population de Dakar Bango qui m’a fait gagner les sept bureaux de l’École Serigne Babacar Guèye."