Saint-Louis : Les temps forts des visites de courtoisie de la Haute autorité du Waqf et des Imams

Très peu connu des populations, au Sénégal, le Waqf pourrait sortir beaucoup de populations de la pauvreté dans laquelle elles vivent. C’est une pratique définie comme étant ‘’l'immobilisation d'un bien dont la jouissance est donnée soit à un destinataire public, (Waqf public), soit à des membres spécifiques de la famille du donateur ou à des tiers (Waqf de famille), soit aux deux catégories de bénéficiaires (Waqf mixte), a un impact direct sur le développement économique, le bien-être des populations bénéficiaires dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi ou de l'agriculture, comme cela est vérifié dans beaucoup de pays.

Et c’est pour promouvoir le Waqf et poser les jalons de son implantation partout au Sénégal que la Haute autorité du Waqf (Haw) en partenariat avec la Ligue des Imams et prédicateurs du Sénégal (Lips) a consacré la journée du samedi dernier à une série de visites de courtoisie. Des visites auprès de certaines autorités religieuses à l’image de Thierno Yankhouba Hanne dit Imam Alpha (Imam Ratîb de Guet Ndar) ; Imam Cheikh Tidiane Diallo (Imam Ratîb, à Ngallèle) ; Serigne Ahmadou Fall (Imam et Cadi à Tendjiguène). Cette série de visites a conduit la délégation à Goxou Mbathie, Guet Ndar, Tendjiguène, Ngallèle et même à Mpal, où a eu lieu la rencontre avec El Hadj Baye Ousmane Ngom, le Khalife de Mame Rawane Ngom.

À la tête d’une forte délégation qu’il a conduite, Racine Ba, le Dg de la Haute autorité du Waqf, a présenté aux autorités visitées l’objectif de la structure qu’il dirige. Celle-ci se veut un moyen de lutter contre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations.

Mais, il faut dire qu’au-delà de ces tournées, un atelier d’information et de sensibilisation sur le Waqf a été organisé par la Haute autorité du Waqf. Elle a été présidée par El Hadji Gora Sèye, le représentant du gouverneur Alioune Badara Samb. Il s’est félicité du choix porté sur la ville tricentenaire.