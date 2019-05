Saint-Louis : Les structures sanitaires des communes de Ndiébène Gandiol, Mpal, Fass et Niassène équipées à hauteur de 50 millions de francs

Grâce à la coopération andalouse, par le biais de l'agence de développement des provinces du Nord Maroc, les quatre structures sanitaires des communes de Ndiébène, Mpal, Niassène et Fass, ont reçu un important lot de matériel médical.

Ce matériel est composé de lits, d'appareil d'infographie, entre autres, permettra d'assister les collectivités territoriales en terme d'équipements.

Un geste apprécié à sa juste valeur par Ousmane Sow, le directeur de l'agence régionale de développement de Saint-Louis. Il invite à cet effet les maires des différentes communes de Saint-Louis à "faire de sorte que les objectifs de développement durable soient une réalité dans toutes les collectivités".

Selon le directeur de l'agence de développement des provinces du nord Maroc, Mounir El Bouyoussi, l'acquisition de cet équipement s'inscrit dans un cadre logique de la coopération andalouse Maroc et Sénégal pour la transmission de savoir faire et du renforcement de capacité des acteurs de la région de Saint-Louis afin d'améliorer les conditions de vie de la population, notamment celle féminine...