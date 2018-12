Saint-Louis / Les jeunes acteurs culturels dénoncent : « Nous voulons une meilleure prise en charge des initiatives locales »

Lors d'un sit-in tenu à la place Faidherbe de Saint-Louis, les jeunes artistes locaux ont exprimé leur indignation devant le délaissement dont ils font l'objet de la part des autorités locales. Sinon, comment expliquer à leurs yeux que Waly Bllago Seck se produise deux fois dans la capitale du Nord, là où eux ont toutes les peines du monde à évoluer.

Ces jeunes artistes locaux estiment que les initiatives locales doivent être valorisées et promues. « Nous trouvons que les initiatives des artistes locaux doivent être la priorités des autorités locales. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre la venue d'un même artiste national deux fois à Saint-Louis », laisse entendre Al Hassane Seck leur porte parole, et par ailleurs membre du groupe Nuul Kuuk.

« Les initiatives locales ne sont pas soutenues à leur juste valeur et nous trouvons cela inadmissible, d'autant plus que les artistes régionaux n'ont pas de centre culturel, ni d'espace où s'exprimer et c'est sur ce plan là que nous interpellons les autorités étatiques pour voir comment les politiques doivent impliquer les acteurs locaux afin de travailler ensemble pour le rayonnement des cultures de cette ville » conclura le jeune artiste Al Hassane Seck.