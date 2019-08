Saint-Louis : Les bacheliers sensibilisés sur les procédures d'inscription et d'orientation sur Campusen.

Afin de permettre aux nouveaux bacheliers d'opérer de très bons choix dans leur orientation dans les établissement publics comme privés d'enseignement supérieur et ou professionnel, une séance d'exposé et d'explication sur le système Campusen a été organisée à l'endroit des bacheliers de Saint-Louis. L'initiative est du responsable APR de la Langue de Barbarie, Babacar Gaye, par ailleurs responsable administratif à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette rencontre qui a permis de sensibiliser les jeunes bacheliers sur les démarches d'inscription et d'orientation sur Campusen, était une occasion également pour les incitateurs d'exposer sur le cycle universitaire et les possibilités de débouchés après les études…