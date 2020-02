Saint-Louis : Les acteurs culturels expriment leurs doléances et interpellent le maire Mansour Faye.

En assemblée générale, les responsables et membres de l’association des acteurs des cultures urbaines de Saint-Louis ont exprimé leurs doléances sur le plan culturel.



Selon ces artistes, depuis quelques temps, leurs préoccupations ne sont pas prises en compte sur le plan culturel dans la région Nord. Et pourtant, cette partie Nord du pays, demeure un miroir d’histoires et de cultures qu’on ne saurait laisser en rade, dans le cadre de son développement.



"Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes et nous aimerions juste vous inviter à prendre en considération ceux qui sont les plus urgents, il s’agit notamment du manque d’infrastructures culturelles, à savoir des lieux où l’on peut organiser des concerts, des salles de danse, des espaces pour le graffiti, du matériel et d’une maison des cultures urbaines", rappellera le président Alé Thiam au maire Mansour Faye.



Par ailleurs, les acteurs de la culture urbaine de Saint-Louis plaident pour la mise en place, à l’instar de leurs collègues des autres régions, d'un projet d’aménagement et d’équipement d’une grande Maison de la Culture Urbaine. Ce qui permettra d’aider les jeunes de Saint-Louis à mieux exprimer leur talent dans de très bonnes conditions et à s’épanouir...