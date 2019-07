Saint-Louis : Le tribunal de grande instance sursoit à la vente de 8.000 ha dans la commune de Mbane.

Le tribunal de grande instance de Saint-Louis a sifflé la fin des polémiques sur la vente des 8.000 hectares dans la commune de Mbane et appartenant à l'écrivain Cheikh Ahmidou Kane.

En effet, statuant sur cette affaire, le tribunal de la grande instance a décidé tout simplement de surseoir à la vente de ce vaste espace.

Cela pour éviter les manifestations et les affrontements populaires des habitants et des villages environnants de la commune de Mbane.

Pour rappel, tout récemment, les populations de la commune de Mbane et les villages environnants en majorité éleveurs et cultivateurs avaient organisé une marche de protestation contre la vente des 8.000 hectares.

À cette même occasion, ils avaient prévenu les autorités, au plus haut niveau le président de la République, sur les conséquences que la vente de cet espace pourrait engendrer…