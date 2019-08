Saint-Louis : Le scanner de l'hôpital régional est en panne, les patients obligés d’aller jusqu’à Louga.

Depuis presque quatre mois, l'hôpital régional de Saint-Louis ne dispose pas de scanner. Le seul existant dans l'hôpital régional est en panne.

Ce qui cause un véritable calvaire pour les patients, car ces derniers sont obligés de se déplacer jusqu'à l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga pour faire leurs analyses médicales.

L'hôpital régional de Saint-Louis ne dispose pas non plus d'appareil par résonance magnétique (IRM).

Une situation qui ne doit pas laisser indifférentes les autorités en charge des questions sanitaires, mais également les autorités municipales de la ville tricentenaire...