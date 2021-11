Saint-Louis : Le professeur Mary Teuw Niane réagit à la sortie de la coordination de l'Apr « la peur s’installe ! »

Telle une réponse du berger à la bergère, le professeur Mary Teuw Niane a réagi à la sortie de la coordination de l'Apr de Saint-Louis qui exige son exclusion du parti présidentiel et sa démission au poste de Pca de Petrosen. Voici la réponse qu'il a postée sur sa page Facebook.

« C’est l’affolement !

La peur s’installe !

Ils disent le tout et son contraire !

Hier, c’était une liste APR bis, aujourd’hui, la candidature étant confirmée, la liste MTN est devenue une liste ennemie: il faut coûte que coûte l’abattre!

Ils demandent d’exclure MTN de l’APR et de le démettre du poste de PCA qu’il occupe! C’est comme si ces nains politiques pensent que le Sénégal est leur propriété privée.

L’arrogance et la suffisance incultes, décidément, n’ont plus de limite! »