Saint Louis / Le président du CNRA avertit : "Nous avons des patrons de presse propriétaires de panneaux publicitaires, d'institut de sondage, et engagés également dans la présidentielle. Cela fait désordre !"

"C'est à un désordre total qu'on assiste présentement dans la scène médiatique sénégalaise. Car on a aujourd'hui des patrons de presse qui sont à la fois propriétaires des structures de sondage, de panneaux publicitaires et engagés également dans la scène politique. Ce qui installe un désordre total dans la scène médiatique", souligne le président de la CNRA Babacar Diagne.

En tournée dans la région Nord pour sensibiliser les correspondants régionaux sur la responsabilité et les voies à suivre pour une bonne couverture médiatique de la campagne électorale du 24 Février 2019, Babacar Diagne met en garde ces patrons de presse.

Mais avant d'arriver à des sanctions pour ces cas spécifiques, le président du CNRA met en avant le dialogue avec les concernés. " Nous ne voulons pas qu'on nous pousse à la sanction. Nous voulons discuter, dialoguer. Il y a eu une mise en demeure et après un avertissement et nous constatons qu'il y a eu des changements positifs que nous avons notés", laisse entendre l'ex directeur général de la Rts...