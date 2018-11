Saint-Louis: Le plateau technique du centre hospitalier régional relevé avec un important lot de matériels médicaux

C'est un ouf de soulagement que poussent les populations de Saint-Louis et des villages environnants.



En effet, le centre hospitalier régional vient de réceptionner un important lot de matériels médicaux composé de 12 lits de réanimation, 20 débitmètres à oxygène plus humidificateur, deux manomètres détendeurs, deux électrocardiographes, radiographie mobile et un appareil échographie portatif, entre autres.



Ces matériaux médicaux sont acquis grâce à un double partenariat du centre hospitalier régional avec les Canadiens et la coopération luxembourgeoise.



Ce qui permettra d'assister les patients le plus rapidement possible pour les urgences, la radiographie et la réanimation. Tout cela réjouit Ousmane Guèye, le directeur du centre hospitalier régional de Saint-Louis.



Selon lui, ce matériel va relever le plateau médical de l’hôpital avec beaucoup d'amélioration dans les soins. Chemin faisant, certaines techniques pourront être développées au niveau de la réanimation avec la formation de certains médecins réanimateurs...