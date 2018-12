Saint-Louis : Le ministre de la pêche annonce le démarrage des travaux de dragage de la brèche au mois de Janvier

Alors qu'il était venu présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes suite à l'effondrement d'une maison à Ndar Toute, et au chavirement de deux pirogues à Guet Ndar, le ministre de la pêche Omar Guèye a annoncé que les travaux du dragage de la brèche seront entamés au mois de janvier prochain.

"Aujourd'hui nous avons les conclusions des études avec les experts néerlandais. Nous allons entamer la solution d'urgence qui consiste à draguer la brèche. Et cela va être fait au mois de Janvier", annonce le ministre de la pêche. Poursuivant son propos, Omar Guèye rassure que le financement est déjà bouclé et vendredi prochain, un comité régional de développement sera tenu dans la ville avec l'ensemble des acteurs concernés pour exposer sur les solutions de dragage et de balisage de la brèche...