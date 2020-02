Saint-Louis : Le ministre de la pêche Alioune Ndoye attendu ce vendredi à Guet-Ndar.

Une visite qui pourrait aider à décrisper l'atmosphère ou le climat social dans la Langue de Barbarie.



En effet, selon des sources proches et bien informées de la situation, le ministre des pêches et de l'économie maritime, Alioune Ndoye effectuera demain matin, une visite à Guet-Ndar, précisément pour rencontrer les pêcheurs et recueillir leurs doléances qui seraient liées à la problématique de l'acquisition des licences de pêche.



Une visite qui intervient après les affrontements entre des pêcheurs et les forces de l'ordre et de sécurité. Des affrontements qui ont causé d'énormes dégâts matériels, avec le saccage de l'agence de la Senelec de la ville et le centre de documentation de l'OMVS incendié ainsi que plusieurs voitures.



Des blessés ont été également enregistrés du côté des forces de sécurité, ainsi que l'arrestation et le placement sous mandat de dépôt de 31 personnes interpellées lors de ces manifestations...