Saint-Louis : Le ministre de l'eau annonce un projet de renforcement des écosystèmes à 290 milliards francs

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a annoncé lors d'une visite à Saint-Louis, la mise en œuvre prochaine d’un projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo pour un coût estimé à 290 milliards de francs Cfa. ‘’Les études de faisabilité technique et de rentabilisation économique et financière, sont terminées et l’étude d’impact environnemental est en cours, pour permettre de restaurer l’écosystème dans la zone du Ferlo’’, rassure le ministre lors d’une rencontre avec la direction générale de l’Office des lacs et des cours d’eau (OLAC)...