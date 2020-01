Saint-Louis : Le ministre Ndèye Saly Diop Dieng décaisse 100 millions Fcfa et un lot de matériel pour les femmes.

Dans le cadre du programme d’animation socio-économique du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, le ministre Ndèye Saly Diop Dieng qui pilote le département a entamé ce 25 janvier une tournée dans le nord du Sénégal.

Après Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda, la ministre s’est rendue à Saint-Louis où elle effectue une visite d’échanges avec les femmes de la région autour des enjeux de l’autonomisation de la femme dans le département. ‘’Mon département travaille à promouvoir l’entreprise portée par la femme à travers le renforcement des championnes qui ont déjà émergé et la vulgarisation de la culture de l’entrepreneuriat’’, a confié Ndèye Saly Diop Dieng devant une très forte mobilisation des femmes du terroir. Le ministre qui a soutenu s’être assignée le défi de permettre à chaque femme et chaque fille d’optimiser son talent et son potentiel a, à l’occasion de sa tournée, décaissé un financement de 100 millions Fcfa mobilisés grâce au fonds national de l’entrepreneuriat féminin réparti entre les cinq (5) départements que compose la région nord. Elle a par ailleurs offert un lot d’équipements de production et d’allègement de travaux comprenant 3 kits cuisines, 10 moulins à mil, 3 congélateurs, des kits avicoles entre autres. Elle a promis de poursuivre le renforcement des compétences des femmes à travers les projets de développement déclinés dans le cadre de la phase 2 du plan Sénégal émergent.