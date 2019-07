Saint-Louis : Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr réceptionne un lot de 525. 000 pièces de moustiquaires milda et lance officiellement la campagne de distribution...

Le village de Sanar a été choisi cette année pour abriter la cérémonie de réception de 525 000 pièces de moustiquaires milda et du lancement officiel de la campagne de couverture universelle de Milda au profit de la population de la région de Saint-Louis.

Lors de cette cérémonie, le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, note que "d'importants efforts sont notés dans le cadre de la lutte contre le paludisme depuis 2006". Ce qui découle de la conjugaison des efforts jusque-là par le gouvernement sénégalais, les personnels de santé, les réseaux communautaires et les partenaires pour une prévention et une prise en charge correcte des cas de paludisme.

Toutefois, le ministre invite les populations à faire bon usage des moustiquaires en faisant dormir toute la famille, toute l'année et toutes les nuits pour se protéger contre le paludisme.