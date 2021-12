La valeur n’attend point le nombre d’années. Cela a été une nouvelle fois démontré hier, par le reporter Daouda Ba de Dakaractu, qui a honoré toute la rédaction à travers un prix qui lui a été décerné ce samedi 18 décembre par ses pairs. Il s’agit de l’Association des journalistes en migration et sécurité (Ajms). Et ce pour avoir fait un travail dont la qualité a été reconnue par le jury suite à un article intitulé ‘’Comment les flux migratoires irréguliers menacent la sécurité des pays d’Afrique de l’Ouest’’.





Pour la distribution des prix, une soirée de Gala animée par l’Artiste Elaje Diouf et son orchestre a été organisée. Au cours de celle-ci la présence de plus d’une centaine d’invités a été notée et les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands.



Le prix honorifique décerné au reporter de Dakaractu, a été remis par président de l’Ajms, Moussa Diallo. D’autres lauréats à l’image de Ibrahima Diabakhaté (Le Quotidien) ; Boudal Ndiathie ; Idrissa Niang (enquête) ; Elisabeth Diatta (Rewmi) ont aussi reçu leurs prix. Ce dont s’est félicité M. Diallo, au nom de tous les membres de ladite association et de l’ensemble des partenaires.



‘’Nous étions là pour la remise des prix pour la deuxième édition du prix pour les reportages en migration et sécurité. Cette année-ci, il y a eu des innovations parce qu’il y a eu 5 thématiques qui ont été dégagées et les candidats devaient travailler sur une thématique de leur choix parmi ces 5. Il s’agit de ‘’Migration et développement’’ ; ‘’Migration et santé’’ ; ‘’migration et sécurité’’ ; ‘’migration et protection sociale’’. Au finish on a eu des lauréats en presse écrite, presse en ligne, télévision et radio. Malheureusement, le 5e prix qui avait été consacré au reportage photo n’a pas été décerné, faute de candidat. Nous nous réjouissons donc de cette édition et surtout de la nature des prix’’, a-t-il confié au micro de Dakaractu.



Pour lui, ‘’il s’agit maintenant dans nos missions de former les professionnels de l’information et de la communication mais aussi de sensibiliser sur la migration légale. Et dans cette sensibilisation il y a certes une place qui revient au journaliste, mais il y a une charge que doit remplir l’État. C’est celle de considérer la migration comme étant un droit qui est consacré par la déclaration universelle des droits de l’homme en son article 13 qui consacre à chaque individu la possibilité de voyager librement et aujourd’hui, l’État, notamment avec le Pacte mondial sur les migrations.



L’objectif 5 encourage les États à faciliter la migration légale. Cela passe selon lui par la disponibilité des documents de voyage. L’État doit faciliter, à toute personne désireuse de voyager, d’obtenir des documents de voyage. Ici il s’agit du visa, il faut donc encourager cette migration légale-là, encadrer ceux qui veulent partir. Donc nous, nous pensons que c’est cela qu’il faudrait pour réduire le flux de migrants irréguliers. Donc, on donne rendez-vous en 2022 pour la 3 édition.



À ses yeux, des programmes et projets mis en place par l’État pour réduire ces flux irréguliers sont loin de suffire pour relever le défi. ‘’Moi je pense que les programmes ont une limite. C’est-à-dire que dans le temps et dans l’espace, quand vous évaluez la plupart des projets qui ont été mis en place pour endiguer le phénomène, souvent il n’y a pas d’évaluation ni de suivi. Ce qui selon lui, fait que ce sont des projets qui sont voués à l’échec. Il plaide pour l’encouragement des jeunes, à côté de ces projets et programmes et l’instauration de mesures incitatives’’.



Pour le président de l’Ajms le manque d’emploi ou de qualification n’est pas, non plus, la seule raison pour expliquer ces flux migratoires irréguliers.



‘’Aujourd’hui, les gens ne voyagent plus parce qu’ils n’ont pas d’emploi, de qualification ou bien parce qu’ils sont pauvres. Non ! C’est ceux qui ont un emploi qui voyagent le plus. Les récentes vagues de migration ont montré que ceux qui voyageaient c’étaient des gens qui avaient un emploi stable’’, indique M. Diallo.



Seulement, regrette-t-il, malgré ce travail stable, c’est la précarité de l’emploi, qui l’explique le plus. ‘’Les gens ne parlent pas aujourd’hui de la précarisation de l’emploi, mais c’est quelque chose qui est en tendance haussière, selon lui. D’où son plaidoyer pour une amélioration des traitements salariaux et de la prise en compte de la conjoncture actuelle. Cela, pour que les travailleurs puissent gagner suffisamment afin de leur permettre de pouvoir subvenir convenablement à leur besoin. Mais quand les gains sont largement inférieurs aux charges familiales, il est à envisager que ces acteurs-là aillent chercher de meilleures conditions de vie’’.



À ce sujet, il a appelé l’État à prendre à bras le corps le problème de précarisation des emplois et permettre un meilleur traitement salarial. C’est dire donc, selon lui, que les projets et programmes en vue de freiner sensiblement les flux migratoires irréguliers, à défaut de les éradiquer, c’est bien, mais que l’État peut mieux faire...