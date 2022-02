Saint-Louis : Le fort plaidoyer des doctorants de l'Université Gaston Berger.

Les doctorants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Cd-Ugb) réunis autour d’un collectif, ont procédé ce jeudi 24 février 2022, au lancement de la 10ème Édition des Journées scientifiques.

Une manifestation longue de 72 heures avec pour thème général : ‘’Recherche scientifique, innovation technologique et entrepreneuriat au Sénégal’’. À la cérémonie d’ouverture de ces journées, Jean Baptiste Mansaly, le Secrétaire général de ce dit collectif a déploré ce qui, à leurs yeux, est assimilable à un désintéressement des autorités étatiques à leur endroit. Une situation qui explique l’absence d’accompagnement des doctorants dans l’organisation des journées scientifiques qu’ils organisent depuis une décennie.



‘’Quand vous allez dans les labos, c’est vrai qu’il y a de maigres moyens et que les chercheurs travaillent dans des conditions très difficiles, mais il y a des choses extraordinaires qui se font ici au Sénégal. Il y a de très bons résultats qu’on obtient au niveau des labos, dans plusieurs domaines comme les énergies renouvelables, l’agro-business, l’agro-industrie en tout cas, dans tous les domaines on a de bons résultats’’, se félicite M. Mansaly.





Celui-ci, par ailleurs, doctorant à l’Ufr Sat (Science et technologie en bioénergie), a relevé, pour le regretter le fait que d’autres personnes venues de l’étranger s’intéressent beaucoup plus à ce que ses semblables et lui font plutôt que les autorités étatiques. ‘’Dans nos labos, on y trouve pas mal de résultats. Mais aujourd’hui, ce sont les autorités qui ne s’intéressent pas trop aux résultats qui sont trouvés. Il se trouve que certains étrangers viennent au Sénégal prendre, ne serait-ce qu’un aspect de la recherche qui a été développé au Sénégal et aller mettre cela en place dans leur pays.

Il s’interroge : ‘’qu’est ce qui empêche les décideurs de ce pays de venir dans les universités et s’enquérir de ce qui se passe dans les laboratoires, afin de prendre ses résultats et de les développer ?’’



Une question laissée en suspens par le secrétaire général du Cd-Ugb qui, dans la même lancée plaide pour l’inscription de ces journées scientifiques dans l’agenda.





‘’Notre cri de cœur c’est que ces journées soient inscrites dans la ligne budgétaire allouée aux écoles doctorales. Le problème c’est un peu l’organisation’’, a-t-il dit pour relever les difficultés rencontrées pour trouver des moyens. Il est d’avis que ‘’si au niveau de la ligne budgétaire allouée aux écoles doctorales, il y a une somme qui est dédiée aux journées scientifiques, cela faciliterait un peu l’organisation’’.



Ces journées organisées et dédiées aux doctorants, il signale que, pour eux, ‘’c’est une manière de fédérer les doctorants afin que chacun puisse savoir ce que fait l’autre’’.