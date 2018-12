Saint-Louis : Le directeur de la Police nationale invite ses subordonnés à être au service exclusif de la population

Après son installation à Dakar, l'actuel directeur de la Police nationale Ousmane Sy a entamé une série de visites dans les commissariats du pays.

À Saint-Louis, le patron de la police a visité plusieurs services comme le service de renseignement général, le service régional de l'Ocritis avant de se rendre à Rosso et Diama.

Lors d'un point de presse marquant la fin de cette tournée dans la région Nord, le DGPN Ousmane Sy, par la voix du lieutenant Mbaye Saliou Diop du bureau des relations publiques de la police nationale, a invité les policiers à être exclusivement au service de la population.

"Il a demandé aux hommes et femmes à faire leur travail au bénéfice de la population, à travailler à les sécuriser. L'uniforme que nous portons et les salaires que nous recevons viennent de la population et il est de notre devoir de respecter les populations", rapporte le lieutenant Mbaye Saliou Diop.

Par ailleurs, Ousmane Sy s'est engagé également pour une meilleure condition de travail des agents de la Police nationale.