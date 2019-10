Saint-Louis / Le directeur de l'hôpital à l'Alliance des travailleurs : "L'hôpital connaît une difficulté financière (…), l'ensemble des hôpitaux sont régulièrement audités"

Même s'il reconnaît que l'hôpital régional de Saint-Louis doit de l'argent à ses travailleurs, le directeur Thierno Seydou Ndiaye de souligner que "la structure hospitalière traverse des difficultés financières qui sont nées de la sous production de l'hôpital d'une part et d'autre part du fait que la subvention que l'hôpital reçoit n'a pratiquement pas évolué depuis dix ans".



Mieux encore, le directeur estime "qu'en moyenne, les recettes tournent autour de 71 millions, alors que les charges du personnel font plus de 103 millions de francs CFA. Ce qui fait que l'écart entre les recettes et les charges salariales constitue un déficit de 32 millions".



Toutefois Thierno Seydou Ndiaye invitera les travailleurs et les autorités à se donner la main pour qu'ensemble ils traversent cette situation difficile…