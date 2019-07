Saint-Louis : Le coordinateur du PUMA dresse un bilan satisfaisant des réalisations dans la région

Lors du comité régional de développement tenu sur la visite du ministre du développement communautaire et de l'équité territoriale, le coordinateur du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers, Moussa Sow a dressé un bilan satisfaisant des réalisations du programme dans l'axe Nord.

Selon Moussa Sow, ce programme a permis la distribution de 8 ambulances médicalisées dans les localités de Ndombo, Niassène, UGB, Dara Haleybi, Doumga Lao, Cas Cas, Médina Ndiathbé, Ndiayène et Pendao, avec la construction de deux postes de Santé dont un inauguré et fonctionnel à Sinthiou A, Maryam commune de Mbolo Birane.



Poursuivants ses explications, le coordinateur souligne que ce programme a permis la réalisation d'importants progrès sur le plan éducatif avec la dotation d’équipements

scolaires dans certains établissements scolaires de l’arrondissement de Cas-cas et la construction de salles de classe au CEM de Boki, à l'école élémentaire de Bobori et au Lycée Dimatte.

Au coordinateur Moussa Sow de souligner également que dans le cadre de la promotion économique, le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers a permis de mettre à la disposition des femmes aux femmes de Richard Toll et celles des Arrondissements de Cas-cas et de Saldé 49 moulins combinés-décortiqueurs à mil et de riz.

Ce qui revêt selon lui des efforts satisfaisants…