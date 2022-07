Saint-Louis : Le centre hospitalier national portera le nom de l’ancien médiateur, Me Alioune Badara Cissé.

Un signe de reconnaissance du parcours et de la représentativité de l’homme qui a gravi les échelons pour se hisser au sommet de l’État, mais également, un acte pour inviter les jeunes générations à adopter son comportement.



Le président Macky Sall vient d’honorer un ami, un compagnon, Me Alioune Badara Cissé, digne fils de Saint-Louis. L’hôpital dont les travaux ont été lancés ce matin à travers la pose de la première pierre par le chef de l’État Macky Sall, va porter le nom de l’illustre avocat et homme d’État, Me Alioune Badara Cissé qui nous a quittés en Août 2021.



Son fils, Babacar Néné Cissé, qui a représenté la famille de feu Alioune Badara Cissé à l’occasion de la cérémonie, après la pose de la première pierre du centre hospitalier national de Saint-Louis, a salué cet acte du président de la République.