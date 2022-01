Saint-Louis : Le ‘’Oui ! mais …’’ de Mary Teuw Niane face à la main tendue de Mansour Faye

L’appel de Mansour Faye, à l’endroit des 7 candidats qui visaient son fauteuil de maire de Saint-Louis n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Après la réaction du leader de la coalition Yewwi Askan Wi, le Pr Mary Teuw Niane a répondu favorablement à cette main, à eux, tendue. Mais, il a posé un certain nombre de conditions.



Le leader de la coalition And ak Mary Teuw Niane Liguey Ndar qui a animé une conférence de presse ce mercredi 26 janvier 2022 renseigne avoir, toujours été avec ses collaborateurs

‘’Nous sommes tous engagés dans ce qui se fait au niveau de la commune de Saint-Louis et dans le département de Saint-Louis et œuvrons déjà dans ce sens-là’’. D’où sa conviction que ses camarades et lui n’y voient ‘’pas de difficultés particulières (…). Maintenant, est ce que nous allons venir institutionnellement travailler avec lui, cela évidemment est une question qui se pose à notre coalition. Elle y réfléchira et prendra position, lorsque, officiellement, elle sera saisie’’, a répondu le Pr Niane.