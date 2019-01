Saint-Louis : Le C25 exige la libération sans condition des jeunes de l'opposition arrêtés ces derniers jours.

Face à la presse hier au terme de leur assemblée générale, le C25 section Saint-Louis exige la libération sans condition de tous les membres de l'opposition arrêtés ces derniers jours, notamment avec la visite du président Macky Sall à Guédiawaye.

Le Dr Abdoulaye Ndoye et ses camarades plaident aussi pour que "tous les 27 candidats qui ont déposé leur caution soit remis dans leur droit le plus absolu". Le C25 déplore également la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays et invite le président Macky Sall à "revenir à la raison".