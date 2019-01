Saint-Louis / Le C25 en ordre de bataille contre Macky Sall : Une marche suivie d'une vaste mobilisation prévue ce vendredi dans la ville tricentenaire

Face à ce qu'elle considère comme "forfaiture, tentative d'intimidation et d'élimination de potentiels candidats à la présidentielle du 24 Février 2019", la section du C25 des candidats de l'opposition du département de Saint-Louis se met en ordre de bataille contre le président Macky Sall et son gouvernement.

Réunis en assemblée générale cet après midi, le C25 et le front de résistance nationale se disent déterminés à faire face au régime en place en lançant des journées d'action dans la capitale Nord.

"Nous portons à la connaissance du peuple sénégalais, que nous avons recalé la candidature de Macky Sall, d'autant plus qu'il n'a pas reconnu la plupart des candidats de l'opposition", laisse entendre le Dr Abdoulaye Ndoye, le coordinateur du C25, section Saint-Louis.

Au coordinateur de poursuivre : " il est prévu une journée d'action sur toute l'étendue du territoire national. Et nous par anticipation, avons décidé de marcher ce vendredi. Nous invitons à cet effet, l'ensemble des leaders de l'opposition à venir se joindre à cette marche".

Le responsable politique, par ailleurs coordinateur départemental du parti Rewmi de Saint-Louis, soutient que toutes les dispositions sont prises et une demande d'autorisation est introduite au niveau de la préfecture de Saint-Louis. Et il prévient également qu'aucune interdiction n'est à prévoir pour cette marche.

"Ce qui guide la République c'est la constitution. Et c'est cette constitution qui garantit le droit de marcher. Donc nous n'envisageons pas que cette marche ne soit pas autorisée ", avertit le coordinateur.

Hormis cette marche, le C25 exige la libération de tous les détenus de l'opposition notés ces derniers jours, notamment avec la visite du président Macky Sall à Guédiawaye.

Le C25 section Saint-Louis considère aussi que "la décision prise par le Conseil constitutionnel est arbitraire, illégale et anti démocratique... "