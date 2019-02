Saint-Louis/Lancement de la campagne du candidat Macky Sall: Ses partisans misent sur la proximité et militent pour une campagne sans violence.

Mansour Faye et ses camarades ont officiellement lancé ce samedi, à minuit, le démarrage de la campagne du candidat Macky Sall à Saint-Louis et ses circonscriptions.



Dans un discours partagé entre bilan et perspectives du régime du président sortant, le coordinateur du comité électoral communal de Saint-Louis, Mansour Faye, dit être rassuré quant au profil de leur candidat.



"Nous allons battre campagne et nous sortirons vainqueur au soir du 24 Février car sans nul doute, nous avons le meilleur candidat pour cette élection", rassure le maire dans un discours kilométrique qui a tenu en haleine les militants qui ont sacrifié leur sommeil au profit des festivités politiques électoralistes.



Par ailleurs, le maire de Saint-Louis Mansour Faye, non moins beau-frère du candidat Macky Sall, invite ses camarades politiques à œuvrer pour une campagne sans violence.



"Ne répondez pas à la provocation. Et je suis persuadé qu'il n'y aura pas de violence. Il n'y aura ni tambour ni trompette. Tout se passera dans un calme plat et dans la sérénité. Car on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras et nous sommes dans un Etat de droit", rétorque le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement Mansour Faye.



Pour les activités de la campagne électorale à Saint-Louis et ses environs, Mansour Faye et ses camarades misent sur la proximité.



"Nous allons miser sur la proximité en parfaite collaboration avec l'ensemble des alliés" dixit le beau-frère du président sortant. Qui rassure que la sérénité et la confiance sont de mise pour une victoire éclatante de leur candidat au soir du 24 Février prochain…