Saint-Louis / La réponse salée de Ameth Fall Braya à ses frères libéraux : « Je suis en contact permanent avec Abdoulaye Wade. Je ne pose aucun acte sans qu’il n’en soit informé. Et personne ne peut rien contre moi. Nul ne peut m'exclure du PDS »

Accusé depuis quelques jours par ses frères libéraux de Saint-Louis d'être en connivence avec la mouvance présidentielle, le coordinateur du parti démocratique sénégalais à Saint-Louis, Ameth Fall Braya a brisé le silence pour répondre à ses camarades libéraux.

En meeting à la permanence du Parti démocratique sénégalais (PDS) Ahmet Fall Braya invite ses militants à ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent assombrir les esprits et diviser les gens. « Il ne faut pas confondre les actions sociales de celles politiques », précise t-il à l'endroit de ses camarades en revenant sur les soubassements de son audience avec Macky Sall.

Poursuivant son propos, Ameth Fall Braya soutient : "J’ai lancé un mouvement économique national dénommé les Nouvelles Forces économiques du Sénégal. Je suis parti en mission à l’intérieur du pays pour le massifier. Lorsqu’il fallait tenir une assemblée générale le 08 à Dakar, j’ai informé l’autorité. C’est une démarche normale. Le Premier ministre a décidé de procéder à son lancement. Par la suite, le président de la République s’est engagé à nous recevoir au Palais."

Il précise par ailleurs "qu'il n’y avait rien de politique. On ne peut pas travailler sans collaborer avec l’État. C’est lui qui détient les moyens de financement pour les femmes et les jeunes ", laisse entendre l’opérateur économique. Selon qui, " le président détient le pouvoir de signer et de financer. Mais, cet argent appartient au peuple. Si nous décidons de nous opposer maladroitement et de boycotter ces fonds destinés aux populations, nous porterons préjudice à ceux qui nous accompagnent. C’est la réalité! Il faut que cela soit clair", martèlera t-il .

En définitive, le coordinateur libéral de Saint-Louis se réclame de relations respectueuses avec le président Macky Sall. "Nous étions ensemble au PDS et l’Assemblée nationale. Je ne suis jamais entré dans son bureau, et il m’avait respecté pour cela. Je suis en contact permanent avec Abdoulaye Wade. Je ne pose aucun acte sans qu’il n’en soit informé. Et personne ne peut rien contre moi. Personne ne peut m'exclure du PDS! "