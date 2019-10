Saint-Louis : La presse locale à l'école du Petro-gaz.

À Saint-Louis s'est ouvert depuis Lundi, un atelier de renforcement de capacités des journalistes sur le pétrole et le gaz.



Ce rendez-vous d’échanges et de partage sur les fondamentaux du gaz et du pétrole, de l'exploration à l'exploitation, permettra aux techniciens de l'information d'acquérir des connaissances sur les hydrocarbures, dans tous leurs segments.



Dans la deuxième journée de cette rencontre entre experts du pétrole et du gaz et la presse Saint-Louisienne, les journalistes sont été initiés à la passation des contrats, aux impôts fiscaux, redevances, responsabilité sociale d’entreprise, contenu local et autres opportunités d’emplois et d’affaires.



Selon Ousseynou Diakhaté, le responsable communication de Bp Energy, il est attendu au terme de cet atelier de deux jours, "que les journalistes aient les outils nécessaires et les capacités à mieux pouvoir traiter les questions liées au pétrole et au gaz..."