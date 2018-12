Saint-Louis : La plateforme initiative d'écosystème des entreprises du secteur solaire plaide pour l'accès à l'énergie solaire et la formation des acteurs

Plus de 60% de la population rurale n'a pas accès à l'électricité. Alors que les zones rurales sont, en moyenne, les milieux les plus exposés au soleil, selon les initiateurs de la plateforme d'écosystème des entreprises du secteur de l'énergie solaire au Sénégal.

À cet effet, pour apporter des solutions durables aux défis énergétiques des populations à la base, la plateforme initiative d'écosystème des entreprises du secteur solaire au Sénégal plaide pour un meilleur accès à l'énergie solaire surtout dans les zones rurales. Mais aussi pour la formation des personnels intervenant dans l'implantation des panneaux solaires.

Lors d'un atelier de sensibilisation des acteurs pour une meilleure utilisation de l'énergie solaire à Saint-Louis, les acteurs de l'énergie solaire s'engagent à améliorer l'environnement des affaires en identifiant les verrous auxquels est confronté le secteur de l'énergie solaire afin de faciliter l'accès aux populations les plus défavorisées du pays.