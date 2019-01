Saint-Louis : La marche de l'opposition prévue ce vendredi autorisée par le préfet

La marche du C25 de Saint-Louis prévue ce vendredi dans la capitale Nord vient d'être autorisée par le préfet de Saint-Louis.

Comme vous le voyez sur cette fiche jointe, l'itinéraire retenu pour cette marche commence par la pharmacie d'approvisionnement sise à l'avenue Moustapha Malick Diop, pour se terminer à la place Abdoulaye Wade.

Les responsables initiateurs de la marche sont invités à prendre toutes leurs responsabilités pour éviter tout débordement.

La police et la compagnie de sapeurs pompiers sont invitées à encadrer cette marche.

Pour rappel, la section du C25 et le Front de résistance nationale de Saint-Louis ont initié cette marche pour dire halte au président Macky Sall face aux "manœuvres et tentatives d'intimidation des responsables de l'opposition sénégalaise..."