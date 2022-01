Saint-Louis : La main tendue de Mansour Faye à ses adversaires politiques.

« Vous avez fait le bon choix en renouvelant votre confiance en ma modeste personne. Avec humilité et reconnaissance, j'endosse à nouveau cette responsabilité de maire (...). J'accepte la charge et je m'engage », a déclaré Mansour Faye qui, animait un point de presse, ce lundi 24 janvier, au lendemain des locales qui ont permis aux populations de lui renouveler leur confiance.



La confiance des populations étant renouvelée à son endroit, Mansour Faye a tendu la main à ses adversaires. « Je m'engage à être le maire de tous les Saint-Louisiens. Je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les électeurs. J'invite modestement et humblement les autres candidats à se joindre à nous pour le développement de la commune. La page des élections est tournée. Il nous reste à nous mettre au travail pour l'intérêt de Saint-Louis », a-t-il dit.



Après avoir âprement défendu le fauteuil qu'il occupe depuis 2014, il dit être d'avis que ses adversaires et lui ne sont pas des ennemis.



« Je suis d'avis que nous ne sommes pas des ennemis. Tous les candidats qui briguaient la mairie, je leur tends la main et suis disposé à leur tendre l'oreille ».



Des résultats importants glanés ont mérité, à ses yeux, les remerciements de Mansour Faye. À l'en croire, la Commune de Saint-Louis était ciblée parce qu'au delà de tout, il y a dans la ligne de mire, sa personne et celle du président Macky Sall.