Saint-Louis : La coordination de l'Alliance pour la République minimise les sorties de l'opposition et installe ses comités électoraux

Depuis la publication des résultats provisoire de la liste des candidats à la prochaine présidentielle, des manifestations sont notées de part et d'autre dans la capitale sénégalaise. Certains responsables de l'opposition vont jusqu'à menacer de saboter la tenue du scrutin si toutefois Khalifa Sall et Karim Wade sont écartés de la course présidentielle.

Aujourd'hui durant l'assemblée générale d'installation des comités électoraux de Saint-Louis pour la prochaine présidentielle, les partisans du candidat Macky Sall n'ont pas voulu accorder une certaine importance à ces manœuvres de l'opposition.



Selon Mansour Faye, le coordinateur du comité électoral communal de Saint-Louis, "ce que fait l'opposition ne les intéresse pas guère. Ce qui nous intéresse c'est que le président Macky Sall participe à la présidentielle. Et nous sommes dans une dynamique de bataille pour une victoire éclatante de notre candidat Macky Sall au soir du 24 Février. Mais ce que font les autres ne nous intéresse pas", précise le maire de Saint-Louis.

Revenant sur l'assemblée générale, le maire se félicite de la mobilisation des différents acteurs et responsables politiques du département de Saint-Louis.

Le maire Mansour Faye a profité de cette rencontre pour inviter également le libéral Ameth Fall Braya à rejoindre la mouvance présidentielle, avant de s'engager à aller le chercher.

Cette rencontre s'est tenue en présence du maire Mansour Faye, de la ministre Khoudia Mbaye, du ministre Mary Teuw Niane, de la présidente Awa Ndiaye, des députés Harouna Sow, Aminata Guèye, de Séni Ndao, Dg Ofor, entre autres responsables venus du département de Saint-Louis.