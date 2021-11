Saint-Louis : La coordination APR exige l’exclusion de Mary Teuw Niane et l’invite à démissionner de son poste de Pca de Petrosen.

Les élections locales laisseront place à une division totale de la coalition majoritaire BBY à Saint-Louis. Et le climat qui y règne déjà entre les différents responsables politiques de la base, renseigne sur la situation conflictuelle qui oppose les différents acteurs politiques.



En conférence de presse ce matin, la coordination APR de Saint-Louis et des proches du maire sortant Mansour Faye, ont exigé l’exclusion sans condition du professeur Mary Teuw Niane des rangs de l’Alliance pour la république. Cela suite au dépôt, ce matin, de sa liste de candidature à la mairie de Saint-Louis.



"Nous demandons l’exclusion de Mary Teuw Niane de l'Apr et que ce poste soit remis au parti. Nous attendons aussi de Mary Teuw Niane candidat annoncé à la mairie de Saint-Louis de démissionner publiquement de son poste de Pca de Petrosen", a invité Alioune Badara Diop, responsable APR à Saint-Louis, par ailleurs directeur général de l’Olac.



En outre, la coordination Apr de l’axe Nord invite les camarades à resserrer les rangs pour ne pas se laisser distraire par les candidatures tous azimuts qui ont fini de plonger la ville tricentenaire dans une situation conflictuelle et inhabituelle.



« Je voudrais rappeler à tous ces candidats qui crient déjà victoire alors que nous ne sommes même pas en campagne électorale, qu'ils se trompent lourdement. Je voudrais à cet effet, remercier tous les responsables pour leur engagement sans faille. Malgré le fait que certains n’ont pas été investis, ils sont restés sereins », a laissé entendre Alioune Badara Diop, qui informe que la coalition Bby de Saint-Louis déposera sa liste cet après-midi…