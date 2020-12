Saint-Louis / La commission municipale renvoie la patate chaude à Mansour Faye : « Il appartient au maire et au Conseil municipal de valider ou de désapprouver »

La réunion d'urgence convoquée ce matin par la commission de rebaptisation des places et édifices de la commune de Saint-Louis pour statuer sur le projet de rebaptisation de l'avenue du Général De Gaulle au nom du président Macky Sall a accouché d'une souris.



En effet, aucune décision majeure n'a été retenue au terme de la rencontre.

Ainsi la commission municipale renvoie la balle au maire Mansour Faye et à son conseil municipal. Si l'on se fie aux propos de la première adjointe au maire Aïda Mbaye qui faisait face à la presse au terme de la rencontre, seul le maire et le conseil municipal sont habilités à valider ou désapprouver le projet.



"Le maire a fait un arrêté installant cette commission présidée par la première adjointe au maire avec plusieurs membres du bureau, mais également de conseillers municipaux et des membres représentants la société civile, les acteurs religieux et culturels et d'autres personnalités de la ville. Nous avons travaillé comme cela se passe au niveau de toutes les commissions. La commission doit faire un plan d'action lorsqu'elle est installée, un plan d'action sur lequel elle doit travailler pour refaire des propositions au maire. Donc la commission n'a pas de décision à prendre. Elle ne fait que des propositions et ses propositions sont remises au maire. Il appartient au maire maintenant de proposer au Conseil municipal avant de valider ou bien de désapprouver. Cela veut dire que la dernière chaîne c'est le conseil municipal", a précisé Aïda Mbaye.



La première adjointe au maire de la commune de Saint-Louis dénonce également la confusion notée depuis quelques jours chez certaines populations de la ville. "Nous avons tenu à faire cette déclaration parce que nous avons l'impression que les populations et mêmes les membres de la presse ne connaissent pas les rôles et responsabilités d'une commission municipale", s'indigne toujours Aïda Mbaye, qui n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes...