Saint-Louis / La coalition Benno Bokk Yakaar accueillie en grande pompe : "On ne confiera pas nos richesses à des amateurs...La stabilité c'est de voter massivement Bby (Aminata Touré).

Depuis Pikine, la porte d’entrée de la veille ville en venant de Dakar, le ton est donné. Mansour Faye, premier magistrat de Saint-Louis est en tête de peloton pour dérouler le tapis rouge à Mimi Touré. Le cortège est interminable. Il s’étend à perte de vue. Les militants étalés tout le long rivalisent d’ardeur. Ils chantent, dansent, sautent et trépignent. Ce qui devait être une rencontre politique est transformée en une belle fête.

Pendant ce temps, Ndiolofène, point de chute de la caravane attend impatiemment Mimi et sa délégation. La devanture de la permanence de l’APR est bondée. L’assistance adule et scande à tue tête le nom de son ministre et non moins maire, entrecoupé par des « Mimi migui nieuw ». Touchée par cette belle marque de sympathie, l’ancien Premier ministre s’en est réjouie avant de déclarer que « Ndar a un avenir radieux du fait de la découverte mais surtout de l’exploitation prochaine du gaz » au large de ses côtes.

De ce fait, renseigne t-elle, « Saint Louis deviendra, dans les prochains mois un pôle d’émergence et d’attraction. Car, ses populations se chargeront de la transformation mais aussi de la logistique pour exploiter le gaz. Suffisant pour que Mme Touré affirme, qu’on « ne confiera pas nos richesses à des amateurs ». La stabilité, prévient elle, c’est de voter massivement Benno Bokk Yakaar.

Un petit rappel a été également fait sur les réalisations de l'État à Saint-Louis qui a été dotée d’un pont à Halwar, de trois collèges et de financements pour les jeunes et les femmes de la part de la Der (1,1 milliard FCfa) et du Fongip (2,5 milliards FCfa).