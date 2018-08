Saint-Louis / La Fondation Servir le Sénégal au chevet des insuffisants rénaux, des handicapés et des femmes

Une unité de dialyse de 100 millions Cfa, un appareil d’échographie de 8 millions Cfa et 100 fauteuils roulants ont été offerts par la Mme Marième Faye Sall, respectivement, à l’hôpital régional, aux femmes et aux personnes vivant avec un handicap. Ce geste très important a été salué par les bénéficiaires de ce don, les populations de la ville de Saint-Louis et les responsables du centre hospitalier régional et du poste de santé de Pikine 700.



Dans leurs allocutions, le représentant de cette Fondation, Meïssa Mayécor Diouf et le député Mme Aminata Guèye, ont réaffirmé la farouche volonté de la Première Dame de notre pays d’assister et d’appuyer régulièrement les couches de la population les plus vulnérables. Cette unité de dialyse permettra d’améliorer de manière significative la prise en charge et le traitement médical des nombreux malades souffrant d’une insuffisance rénale. A Pikine 700, dans le faubourg de Sor, les femmes enceintes éprouvaient d’énormes difficultés pour accéder à l’échographie.



Ces dernières ont poussé un « Ouf » de soulagement lorsqu’elles ont appris que leur poste de santé disposait maintenant d’un appareil d’échographie. Ces 100 fauteuils roulants permettront également aux personnes vivant avec un handicap d’améliorer leur mobilité. Il convient de rappeler que le maire Mansour Faye avait déjà mis à leur disposition 150 fauteuils roulants. La cérémonie officielle de remise de ce don s’était déroulée au centre social de Gokhou-Mbathie.