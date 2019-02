Saint-Louis : L'international El Hadj Ousseynou Diouf vote le candidat Macky Sall

L'international El Hadj Ousseynou Diouf s'est officiellement lancé dans la scène politique sénégalaise. Et cela pour soutenir la réélection du président sortant Macky Sall au soir du 24 Février prochain.



En conférence de presse dans la capitale Nord, le leader du mouvement forces citoyennes se dit convaincu par les réalisations du président sortant durant son septennat. "Notre ambition citoyenne c'est d'assurer une mission d'intégration réussie, notamment celle des sénégalais les plus défavorisés et cette ambition nous la partageons avec le président Macky Sall", souligne l'ancien ballon d'or africain.



El Hadj Diouf donne rendez à toute la jeunesse sénégalaise les prochains jours à la place de l'indépendance de la capitale sénégalaise pour partager avec elle toutes les réalisations du président Macky Sall...