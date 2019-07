Saint-Louis / L'employabilité des Jeunes : Le Conseil régional de la jeunesse montre la voie aux jeunes de la région Nord

La ville de Saint-Louis a accueilli ce week-end la première édition de la foire de l'entrepreneuriat des jeunes.

L'initiative est du Conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis en partenariat avec la coopération allemande, GIZ, à travers le programme Réussir au Sénégal.

Cette foire consistait à sensibiliser les jeunes sur les outils de la recherche d'emploi.

Selon le président du Conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis, M. Fara Ndiaye, l’objectif de cette la Foire de l’Emploi des Jeunes est "d’assurer une meilleure contribution au secteur de l’emploi des jeunes en leur offrant plus d’opportunités d’accès à l’emploi salarié ou indépendant décents et durables".

Ce qui permettra aux jeunes demandeurs d’emplois d’être en contact avec les entreprises présentes dans la région. Cette foire de l'emploi a permis de renforcer la capacité des participants notamment les jeunes sur la recherche d’emplois, l’élaboration de lettres de motivation, de CV et d’entretiens d’embauche.

Placée sous le signe de la promotion de l'auto-emploi, cette foire a été bouclée par un dîner d'entrepreneuriat avec la mise en place du fonds de financement des jeunes de la région de Saint-Louis avec l'appui des maires des différentes collectivités territoriales…