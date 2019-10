Saint-Louis : L'électricien Pape Ndiaye chute du haut d’un projecteur du stade Mawade Wade et meurt sur le coup.

Alprs qu'il tentait de réparer une défaillance sur l’un des projecteurs du stade Mawade Wade, L'électricien Pape Ndiaye et un de ses collègues ont chuté du haut de l’infrastructure.

Le premier cité est mort sur le coup et tandis que son camarade sera évacué aux urgences de l'hopital régional de Saint-Louis.



Les faits ce sont passés la nuit du jeudi au vendredi.

Électricien de son état, Pape Ndiaye était en service à la Mairie de Saint-Louis.



Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet accident.

Pape Ndiaye laisse derrière lui, une femme et un enfant.

Dakaractu s'associe à la douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.