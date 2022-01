Saint-Louis : L’assainissement et la construction d’un poste de santé à la cité Niakh, au cœur des priorités de Mansour Faye

Résoudre le problème de l’assainissement dans la ville de Saint-Louis est un des engagements pris par Mansour Faye, le candidat de la coalition BBY. Maire sortant de ladite localité, il a annoncé aux populations de la Cité Niakh, sa volonté ferme de leur ériger un poste de santé dès l’identification d’un site dans la zone. Une chose qui explique cet engagement est que l’érection d’une infrastructure sanitaire permettant la prise en charge de la santé des populations est au cœur de ses priorités, a relevé M. Faye qui répondait favorablement à la demande exprimée par elles. À la tête d’une forte caravane, il était parti, cet après-midi, battre campagne auprès des populations de ce quartier où il dit avoir passé un bon moment de son enfance.

‘Nous attendons d’identifier un espace disponible pour la réalisation de ce projet. Si on a cet espace, demain, après-demain on va commencer la construction », a-t-il promis devant les populations de la Cité Niakh. À ces dernières, il leur a demandé de lui assurer au moins 70% des voix dans les centres.

Au chapitre des promesses faites, au cours de son périple, qui l’a conduit ce jeudi à Ndiolofène puis à la Cité Niakh, l’on peut évoquer plusieurs autres aspects. En effet, Mansour Faye qui a été dans le fief de Sanghoné Mbaye, en a profité pour manifester sa volonté de promouvoir la création de Groupement d’intérêt économique (Gie) pour le financement des projets des jeunes et des femmes. Et ce en réponse à un chapelet de doléances exprimées par les représentants de ces populations locales.

Ce vendredi, dernier jour de la campagne électorale, le maire sortant est attendu à Diamaguène, aux Hlm et à Léona 1 pour boucler la boucle, a indiqué son staff...