Saint-Louis : L'amicale des femmes de l'Olac distribue des kits scolaires, de denrées alimentaires et matériel médical aux écoles et structures sanitaires.

Dans le cadre de la célébration de la quinzaine de la femme, l’amicale des femmes de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) a procédé à diverses actions sociales au profit de structures communautaires de la ville tricentenaire.



L'amicale des femmes a offert des kits scolaires et des denrées alimentaires aux déficients visuels de l’école Boly Diaw. Avant d'aller remettre des fournitures scolaires à l’école des jeunes filles Boubacar Diop.



L'amicale des femme de l'Olac a enfin clôturé ses actions sociales par une remise de lots de matériel médical aux bénévoles de l’ASBEF.



Des remises effectuées en présence du directeur de l'Office des Lacs et Cours d'eau, M. Alioune Badara Diop qui n'a pas manqué de magnifier "le geste noble" des femmes de la structure qu'il dirige.



Alioune Badara Diop invite par ailleurs ces femmes à nouer une collaboration avec l’ASBEF de Saint-Louis pour le soutenir cette structure dédiée à la santé de la reproduction.