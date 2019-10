Saint-Louis : L'alliance des travailleurs de l'hôpital s'attaque à la gestion de la structure hospitalière



L'Alliance des travailleurs de l'hôpital de Saint-Louis qui regroupe les médecins, paramédicaux et le personnel administratif, a observé ce matin un arrêt de travail.



Lors d'un point de presse, au terme de cet arrêt de travail, l'Alliance des travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis réclame de l'administration, le paiement sans conditions des arriérés de salaire et primes, la réhabilitation de la structure hospitalière et l'audit technique et financier du CPOM, mais également un audit technique des services comptable et de la pharmacie.



L'Alliance des travailleurs accuse également le directeur de l'hôpital de gestion opaque et nébuleuse de la structure hospitalière régionale…