Saint-Louis / L'Assemblée restreinte de l'Université Gaston Berger pour la traduction devant le conseil de discipline des auteurs des actes de vandalisme

Convoquée cet après midi du Jeudi, suite aux affrontements hier entre forces de l'ordre et étudiants, l'Assemblée restreinte de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis propose des mesures fermes pour faire face aux actes de vandalisme perpétrés dans le bureau du recteur.

Le projet de résolution lu par le recteur Ousmane Thiaré condamne et s'indigne contre les actes prémédités par les étudiants.

À cet effet, l'Assemblée de l'Université demande la traduction devant le conseil de discipline des étudiants identifiés et de tous les membres de la coordination des étudiants. L'Assemblée demande également de faire intervenir les forces de l'ordre et de sécurité dans l'espace universitaire en cas de besoin avant d'inviter aussi les autorités à se pencher sur la problématique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis...