Saint-Louis Jazz / Probable départ à la tête du comité d'organisation : Me Ibrahima Diop précise

À tous ceux qui attendaient son départ de la tête du comité d'organisation du festival international de Saint-Louis Jazz après l'édition 2019, ce sera sans nul doute la grande déception. Car Maître Ibrahima Diop dit ne compter aller nulle part.

"Je ne pars pas! On me tue mais on me déshonore pas. Je reste aux commandes, je me mets en route et je me confie à des mains expertes, mais pas à ceux qui tirent aux flancs", précise le président du comité d'organisation du festival international Saint-Louis Jazz.

Par ailleurs, les organisateurs de ce rendez-vous culturel tirent un bilan satisfaisant de l'édition 2019.