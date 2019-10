Saint-Louis / Industrialisation des territoires : Le Forum international plaide pour un renforcement de la territorialisation des politiques publiques

La territorialisation des politiques publiques passe forcément par des territoires forts, viables et compétitifs. Ce qui répond également aux attentes de l'Acte 3 de la décentralisation.

C'est dans cette perspective que s'est ouvert ce matin le forum international de Saint-Louis pour l'industrialisation des territoires.

Les grands axes de ce forum pour le pôle Nord, vont s'appuyer sur les potentialités agricoles, piscicoles et agro-sylvo pastorales pour amorcer le développement économique de la zone Nord.

Selon le docteur Ismaïla Diédhiou, membre de la chambre de commerce de Saint-Louis, il s'agira lors de ce forum "d'encadrer et former les potentiels opérateurs économiques qui vont se lancer dans l'industrialisation ".



L'objectif de ce forum, selon Bara Diop, le président du cadre de développement territoires de concertation du Nord, "s'est d'amener l'État et les acteurs économiques à se retrouver davantage pour créer des micro-industries. Et voir comment faire pour que ces micro-industies soient reconnues dans le marché et labellisées".



Au cours de cette rencontre d’échanges et de partage de deux jours, les opérateurs économiques seront formés et sensibilisés sur les outils de labellisation de leurs produits...