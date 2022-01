Saint-Louis : Inauguration "Nano Crédit" : « La DER, c'est un outil puissant… » (Mansour Faye)

À Saint-Louis, la délégation de l'entrepreneuriat Rapide (DER)FJ) a installé ses deux points Nano Crédit, ce Samedi 8 janvier 2022. Le Maire de la Commune de Saint Louis, Mansour Faye, et le Ministre Délégué général de la DER/FJ, M. Papa Amadou Sarr, ont officiellement inauguré le point Nano-crédit de Saint Louis. Une occasion pour le Maire Mansour Faye d'encourager davantage l'institution, avant de se dire très réjoui de l'inauguration de ces deux points respectivement établis au Marché Sor et Guet Ndar.



"La der est un partenaire stratégique de la commune de Saint-Louis. C’est un modèle qui me séduit. La Délégation à l’entrepreneuriat rapide va en installer d’autres dans les communes où les besoins de financement sont importants. “, a promis Mansour Faye.



Toutefois, les crédits octroyés par la Der dans la ville de Saint-Louis s'élèvent à 250 millions, a-t-il indiqué, précisant que 207 machines ont été distribuées aux populations de Saint Louis...