Saint-Louis / Impact du changement climatique sur les productions agricoles : INNOVACSA sensibilise les acteurs sur l'accès et l'utilisation des informations agro-climatiques

Dans l'optique de susciter des dynamiques participatives entre les acteurs du développement de l’agriculture, producteurs, techniciens, chercheurs, commerçants et décideurs de la région de Saint-Louis, le recteur de l'université Gaston Berger de Saint- Louis a lancé officiellement à UGB, la plateforme INNOVACSA.

Cette plateforme devra permettre aux différents acteurs d’accéder et d’utiliser des informations agro-climatiques en vue d’adopter de meilleures options d’adaptation face aux changements climatiques.

«Toute péjoration ou condition défavorable du climat se répercute immanquablement sur la production agricole, compromettant ainsi la sécurité alimentaire. Ce qui interpelle le pays sur les conséquences néfastes de la sécheresse, du fait de son économie essentiellement agricole qui est fortement tributaire des conditions climatiques», souligne Ousmane Thiaré. Qui n'a pas manqué d'évoquer les conséquences désastreuses du changement climatiques sur la capacité de production de l’agriculture traditionnelle du Delta du Fleuve Sénégal.

A ce titre le

coordinateur de cette plateforme, le professeur Seydou Nourou Sall indique qu’il s’agira pour les parties prenantes de « co-construire des stratégies innovantes basées sur les résultats de la recherche et des connaissances endogènes des acteurs de l’agriculture».