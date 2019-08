Saint-Louis / Imam Cheikh Ahmed Tidiane Diallo : « L'homosexualité, le lesbianisme sont un danger qui concourt à l'effondrement de la société... »

Comme célébrée partout ailleurs dans le pays, la communauté musulmane de Saint-Louis a également célébré ce lundi la fête de l'Aïd el Kébir dans la plus grande ferveur et l'effervescence.

La prière des deux rakaa a été dirigée par l'image ratib Cheikh Ahmed T. Diallo de la grande mosquée de la ville tricentenaire.

L'imam dans son sermon est largement revenu sur la déperdition des valeurs à travers l'homosexualité et le lesbianisme.

Selon l'Imam Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, " l'homosexualité, le lesbianisme, sont un danger qui concourt à l'effondrement de la société..." L'imam a également invité les fidèles musulmans à s'inspirer des guides religieux du pays notamment, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, entre autres...