Saint-Louis : Harmonisation entre le secteur de l'énergie et les autres secteurs stratégiques

Dans le but de relever le défis de la mise en œuvre des programmes nationaux dans le contexte de la territorialisation des politiques publiques, afin de rehausser significativement l'accès aux services énergétiques des populations de la région de Saint-Louis, les acteurs du secteur de l'énergie ont mis en œuvre des synergies avec les autres secteurs stratégiques de la région. Lors d'un comité régional de développement tenu ce matin à la sous préfecture de Saint-Louis, les autorités administratives et les acteurs concernés estiment qu'il s'agira de mettre en place des solutions durables en milieu sahélien pour des actions démonstratives et saturantes afin de développer les filières locales économiquement viables.

Cette rencontre qui a réuni plusieurs représentants des démembrements de l'État, des collectivités et de la société civile, a permis aux différents participants d'échanger sur les enjeux de l'accès à l'énergie dans la région Nord avec notamment la mise en place d'un cadre de concertation régional pour une meilleure implication de toutes les parties prenantes...